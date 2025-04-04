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        Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, yaşlıları ziyaret etti

        Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, yaşlıları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:11 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:11
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        Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, yaşlıları ziyaret etti
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        Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, yaşlıları ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Mutlu, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

        Ziyaretlerinde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Mutlu, "Bu güzel günlerde büyüklerimizi, hastalarımızı unutmamak temel sorumluluğumuzdur. Onların hayır duası, bu memlekete bereket ve huzur getirir. Belediyecilik sadece yol yapmak, su getirmek değil, gönüllere dokunmaktır." dedi.

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