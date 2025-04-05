Bitlis'te ters laleler çiçek açmaya başladı
Bitlis'te ilkbaharın gelişiyle bazı köylerde ters laleler, çiçek açmaya başladı.
Bitlis'te ilkbaharın gelişiyle bazı köylerde ters laleler, çiçek açmaya başladı.
Kentte çetin geçen kışın ardından havanın ısınmasıyla tabiat canlanarak renklendi.
Bazı köylerde ters laleler çiçek açtı.
Kırmızı ve sarı renkteki ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
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