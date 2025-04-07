"Maziden Atiye Ahlat" programı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Maziden Atiye Ahlat" programı kapsamında 11 ilden 81 öğrenci Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Tarihi ve kültürel geziler, kültür, sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlatılan program, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam ediyor.

Bu kapsamda Ardahan, Batman, Çankırı, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, Kütahya, Mersin, Kırşehir ve Balıkesir'den mesleki ve teknik anadolu liselerinden kız öğrenci ile öğretmenlerden oluşan 92 kişilik grup 6 gün sürecek programda bölgedeki tarihi mekanları gezecek.

Öğrenciler, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Abdurrahman Gazi Türbesi, Emir Bayındır Kümbeti, Mağara Evler, Malazgirt Kalesi ve Müzesi'ni görme imkanı bulacak.

Kaymakam Batuhan Bingöl, külliyede düzenlenen programın açılışında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Programa Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve kurum amirleri katıldı.