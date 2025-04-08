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        Bitlis'te kavga ihbarına giden polisler esnafın pasta sürpriziyle karşılaştı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde kavga ihbarı üzerine otogara giden polis ekipleri, esnafın hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 01:24 Güncelleme: 08.04.2025 - 01:24
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        Bitlis'te kavga ihbarına giden polisler esnafın pasta sürpriziyle karşılaştı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde kavga ihbarı üzerine otogara giden polis ekipleri, esnafın hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Güroymak Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Güroymak Otogarındaki esnaf, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istedi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan işletme sahiplerinin kavga ihbarı üzerine Güroymak Otogarı'na giden polisler, meşale ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da sosyal medyada yaptığı paylaşımla, sürpriz kutlamayı gerçekleştiren esnafa teşekkür etti.

        Karakaya, "Bitlisli ve Güroymaklıların gönlüne giren polisimizi de bu özel gününde polisimizi unutmayan değerli hemşerilerimizi de tebrik ediyoruz. Yine de gerçek olmayan ihbarlardan kaçınalım. Bütün Emniyet Teşkilatımızın Polis Haftası kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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