Bitlis'te minik öğrenciler, polisleri ziyaret etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde anaokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Müdürlük bahçesinde İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan'a Türk bayrağı ve çiçek verdi.

Polislerin gününü kutlayan öğrenciler, polis araçlarına bindi, emniyet binasını gezdi.

Öğrencilere teşekkür eden Ayhan, "Fedakarlıklarla dolu bir teşkilatımız var. Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Devletimizi, teşkilatımızı buradaki minik yavrularımıza tanıtmak bizim için büyük bir mutluluk oldu." dedi.

Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Okan Katar ise "Çocuklarımızın kalbine vatan ve bayrak sevgisini aşılamak adına bu güzel günü kutluyoruz. Vatanımız uğruna canını hiçe sayarak fedakarca görev yapan polislerin günü kutlu olsun." diye konuştu.