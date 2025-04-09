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        Bitlis'te husumetli aileler barıştırıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile, düzenlenen törenle barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:43 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:04
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        Bitlis'te husumetli aileler barıştırıldı
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        Bitlis’in Güroymak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile, düzenlenen törenle barıştırıldı.

        Yaklaşık 2 yıl önce aralarında husumet başlayan Nazlıoğlu ve Eralan aileleri için Nurtepe Mahalesindeki Şeyh Masum Camisinde barış töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

        Programa Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Müftüsü Rıdvan Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kanaat önderi Abdulgani Mutlu ile Nazlıoğlu ve Eralan ailesi mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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