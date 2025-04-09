Bitlis'te husumetli aileler barıştırıldı

Programa Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Müftüsü Rıdvan Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kanaat önderi Abdulgani Mutlu ile Nazlıoğlu ve Eralan ailesi mensupları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yaklaşık 2 yıl önce aralarında husumet başlayan Nazlıoğlu ve Eralan aileleri için Nurtepe Mahalesindeki Şeyh Masum Camisinde barış töreni düzenlendi.

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