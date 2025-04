ASKON 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Bitlis'te yapıldı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nı Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaptı.

ASKON Bitlis Şubesinin açılışıyla birlikte düzenlenen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, devletin kente eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik ve istihdam konularında çok önemli yatırımlarının olduğunu söyledi.

Karakaya, Bitlis'in, kadim bir kent olduğunu belirterek, "Bitlis, aziz milletimizin, Türk milletinin Anadolu'ya girişindeki kilit noktası. Bu kadim kent, çok güzel girişimlere sahne olmuş. 20 yıl öncesinden de bu bölgeyi bilen biri olarak söylüyorum, gerçekten devletimizin çok kıymetli yatırımları var. 20 yıllık bu periyodu kıyasladığımız zaman bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İstihdamdan eğitime, sağlığa, ulaşıma ve güvenliğe kadar çok büyük hizmetler var ama Bitlis hak ettiği yerde değil. Daha da gelişebilecek potansiyele sahip. Bunu hep birlikte inşallah başaracağız. Bitlis, birçok noktada zincirlerini kırmaya hazır bir durumdadır." dedi.

- "Ülkenin milli değerlerine, firmalarına karşı çıkmaya çalışan bir boykot çağrısı vardı"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da 19. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nı tarım ve turizmin en güzel şehirlerinden Bitlis'te yaptıklarını söyledi.

Bitlis'in tarım alanında çok güzel işler yaptığını, üretim noktasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Hızlı bir şekilde şehirlerdeki yapılanmalarımızı da artırdık. 67 şehrimizin üstüne 7 tane daha şehrimizi eklemiş olduk. Şu an itibarıyla 42 ülkede ASKON yapılanması tamamlanmış oldu. Tabii bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri yanında önemli bir bölgeyi daha hayata geçirdik. Avrupa bölgesinde bir koordinasyon bölgesi kurarak 8 farklı ülkede eş zamanlı tabelalarımızı asmış olduk. ASKON olarak, uzun yıllardır ülkemize hizmet etmeye çalışmış, memleketimizin her sorununda, her sıkıntısında yardımcı olmaya gayret etmiş ve bu memleketin, bu milletin, bu insanların değerlerine sahip çıkmaya çalışan önemli bir sivil toplum kuruluşuyuz. En zor günlerde en önde olmaya gayret eden bir sivil toplum kuruluşuyuz."