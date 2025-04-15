Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te jandarma, inci kefalini korumak için çalışma başlattı

        Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağının uygulandığı Van Gölü'nde inci kefalini kurumak için çalışma yürütecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 21:06 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te jandarma, inci kefalini korumak için çalışma başlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağının uygulandığı Van Gölü'nde inci kefalini kurumak için çalışma yürütecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde av yasağı bugün başladı.

        Gölde yaşayan inci kefalinin kaçak avlanmasının önüne geçmek için çalışma başlatıldı.

        Jandarma ekipleri, nesli koruma altında bulunan balığın üreme döneminde kaçak ve izinsiz avlanmasını önlenmek amacıyla sahada görev yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        "Ahlat'ın Gastronomi Kültürü ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemekleri" söyleşisi...
        "Ahlat'ın Gastronomi Kültürü ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemekleri" söyleşisi...
        Bitlis'te "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" düzenlendi
        Bitlis'te "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" düzenlendi
        Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşanlara operasyon; 4 gözaltı
        Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşanlara operasyon; 4 gözaltı
        Bitlis'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan 4 şüpheli yakalandı
        Bitlis'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan 4 şüpheli yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ameliyat edilen Ada'nın tedavisi sürüy...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ameliyat edilen Ada'nın tedavisi sürüy...
        Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi