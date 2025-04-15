Bitlis'te jandarma, inci kefalini korumak için çalışma başlattı
Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağının uygulandığı Van Gölü'nde inci kefalini kurumak için çalışma yürütecek.
Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağının uygulandığı Van Gölü'nde inci kefalini kurumak için çalışma yürütecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde av yasağı bugün başladı.
Gölde yaşayan inci kefalinin kaçak avlanmasının önüne geçmek için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, nesli koruma altında bulunan balığın üreme döneminde kaçak ve izinsiz avlanmasını önlenmek amacıyla sahada görev yapacak.
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