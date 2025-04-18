Bitlis'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı düzenlenecek

Tanğlay, "AK Parti Genel Merkezimizin öncülüğünde hayata geçirilen bu uygulamayla mahalle sakinlerimizle geniş katılımlı toplantılar gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi 19 Nisan saat 18:30'da İl Kültür Merkezi'ne davet ediyorum." dedi.

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