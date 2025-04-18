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        Bitlis'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı düzenlenecek

        Bitlis'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:57
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        Bitlis'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı düzenlenecek
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        Bitlis'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapılacak.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yarın Kültür Merkezi Konferans Salonunda vatandaşlarla bir araya gelecek.

        Belediye çalışmaları hakkında bilgilerin verileceği toplantıda, Başkan Tanğlay, vatandaşların sorularını yanıtlayacak.

        Tanğlay, "AK Parti Genel Merkezimizin öncülüğünde hayata geçirilen bu uygulamayla mahalle sakinlerimizle geniş katılımlı toplantılar gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi 19 Nisan saat 18:30'da İl Kültür Merkezi'ne davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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