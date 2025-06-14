Bitlis'te valize gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda ekiplerce Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 25 parça halinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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