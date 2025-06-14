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        Bitlis'te valize gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsündeki valize gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:03
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        Bitlis'te valize gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsündeki valize gizlenmiş 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 25 parça halinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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