Hizan'da yol çalışmaları sürüyor
Bitlis'in Hizan ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Kaymakam Muhammet Said Bilgin ve Belediye Başkanı Yahya Şam, yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.
Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar hakkında Şam'dan bilgi alan Kaymakam Bilgin, projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Şam ise ilçe genelinde yol yapım ve parke döşeme çalışmalarının planlı şekilde yürütüldüğünü belirtti.
