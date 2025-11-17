Habertürk
        Hizan'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

        Hizan'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrenciler, ilk ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

        Giriş: 17.11.2025 - 13:08 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:08
        Hizan'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
        Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrenciler, ilk ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

        İlçede 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler okulların yolunu tuttu.

        Öğrenciler, aranın ardından tekrar arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tarhan, Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

