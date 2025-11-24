Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:01 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güroymak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Güroymak Bölge Yatılı Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı durulunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisi sunuldu.

        Mesleğe yeni başlayan eğitimcilerin yemin ettiği programda yarışmalarda dereceye öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Hizan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Hizan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Bitlis'te sınıf öğretmeni "yenilikçi eğitim" yaklaşımıyla öğrencilerini gel...
        Bitlis'te sınıf öğretmeni "yenilikçi eğitim" yaklaşımıyla öğrencilerini gel...
        Hizan'da lastikçilerde "kış lastiği" yoğunluğu yaşanıyor
        Hizan'da lastikçilerde "kış lastiği" yoğunluğu yaşanıyor
        Arin Gölü alarm veriyor: "Beş yıl içinde tamamen kuruyabilir"
        Arin Gölü alarm veriyor: "Beş yıl içinde tamamen kuruyabilir"
        Bitlis'te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi sıfıra düştü
        Bitlis'te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi sıfıra düştü