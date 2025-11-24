Güroymak'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi
Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.
"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda Kaymakam Mehmet Zahid Uzun ve Belediye Başkanı Eşref Mutlu, öğrenci ve öğretmenlerle fidan dikti.
Ardından okulu gezen Uzun ve protokol üyeleri, öğrencilere oyuncak dağıttı.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Keremit, İlçe Emniyet Müdür Vekili Merve Zeytün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Güneri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.