        Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 1 kilo 119 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kamyonet ile 2 yabancı uyruklunun mide ve bağırsaklarında 1 kilo 119 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Giriş: 01.12.2025 - 16:37 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:37
        Bitlis'te 1 kilo 119 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kamyonet ile 2 yabancı uyruklunun mide ve bağırsaklarında 1 kilo 119 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Tatvan'da durdurulan çekicideki kamyonette narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 734 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Ayrıca, otobüste seyahat eden yabancı uyruklu iki şüphelinin de Tatvan Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgen ve tomografilerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda cisim olduğu belirlendi.

        Tıbbi müdahale ile çıkarılan şüphelilerin mide ve bağırsaklarındaki 14 kapsül ve üzerlerindeki 36 kapsülde 385 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İki olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

