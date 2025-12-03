Ahlat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Bitlis'(in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Ahlat Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu organizasyonunda Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını desteklemek ve karşılaştıkları engeller konusunda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Önemli bir programda bir araya geldiklerini ifade eden Bingöl, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerin eğitimde, sosyal hayatta ve günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu düzenlemeleri yapmak, erişilebilir, destekleyici ve kapsayıcı bir ortam sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutulmamalıdır ki asıl engel fiziksel şartlarda değil, duyarlılık eksikliğindedir. Bu bilinçle hareket ederek tüm bireylerin haklarına saygı duyulduğu, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplum oluşturmak en büyük hedefimizdir."

Konuşmaların ardından derecece giren öğrencilerin ödüllendirildiği programda, özel eğitim öğrencileri tarafından şiirler okundu, hacivat ve karagöz oyunu ile zeybek gösterisi yapıldı.