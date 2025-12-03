Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Bitlis'(in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:51 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'(in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Ahlat Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu organizasyonunda Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını desteklemek ve karşılaştıkları engeller konusunda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Önemli bir programda bir araya geldiklerini ifade eden Bingöl, şunları kaydetti:

        "Engelli bireylerin eğitimde, sosyal hayatta ve günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu düzenlemeleri yapmak, erişilebilir, destekleyici ve kapsayıcı bir ortam sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutulmamalıdır ki asıl engel fiziksel şartlarda değil, duyarlılık eksikliğindedir. Bu bilinçle hareket ederek tüm bireylerin haklarına saygı duyulduğu, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplum oluşturmak en büyük hedefimizdir."

        Konuşmaların ardından derecece giren öğrencilerin ödüllendirildiği programda, özel eğitim öğrencileri tarafından şiirler okundu, hacivat ve karagöz oyunu ile zeybek gösterisi yapıldı.

        Programa Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Umut Güleryüz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp

        Benzer Haberler

        Bitlis 1916'dan dikkat çeken performans Nağmalup Bitlis 1916, kalesinde gol...
        Bitlis 1916'dan dikkat çeken performans Nağmalup Bitlis 1916, kalesinde gol...
        Tatvan-Hizan yolunda beton mikseri şarampole devrildi: 1 yaralı
        Tatvan-Hizan yolunda beton mikseri şarampole devrildi: 1 yaralı
        Yabancı uyruklu 2 kişinin mide ve bağırsaklarından uyuşturucu çıktı
        Yabancı uyruklu 2 kişinin mide ve bağırsaklarından uyuşturucu çıktı
        Tatvan Devlet Hastanesi'nde Tıbbi Sekreterler Günü kutlandı
        Tatvan Devlet Hastanesi'nde Tıbbi Sekreterler Günü kutlandı
        Bitlis'te 1 kilo 119 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'te 1 kilo 119 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Yabancı uyruklu şahı...
        Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Yabancı uyruklu şahı...