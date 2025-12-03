Bitlis'te Yeşilay gönüllüleri engelli bireyleri ziyaret etti

Bitlis Yeşilay Şubesi gönüllüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ahlat'taki Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bitlis Yeşilay Şubesi gönüllüleri, Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezindeki özel bireylerle bir araya geldi.

Merkezdeki kişilerle sohbet eden gönüllüler, aynı zamanda Yeşilayın sağlıklı yaşam vizyonunu paylaşma fırsatı buldu.

Misafirperverlikleri, güler yüzleri ve güzel enerjileri için merkez çalışanlarına ve engelli bireylere teşekkür eden gönüllüler, Yeşilayın her zaman iyiliğin ve sağlıklı yaşamın yanında olduğunu vurguladı.