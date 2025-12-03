Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Giriş: 03.12.2025 - 20:23 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:23
        Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Burada konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, dünyada her insanın farklı imtihanının olduğunu söyledi.

        İnsanların yaşadıkları zorlukları aşması için birliğe ve sevgiye ihtiyacının olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

        "Sevgi bütün engelleri aşar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız şunun farkında, sizlere ne kadar iyi imkanlar sağlarsak yüce Mevla da devletimizin her türlü zorluklarını kolaylaştıracaktır. Sizlerin duası çok makbul. Biz buna yürekten inanıyoruz. Tabi geçtiğimiz yıllara baktıkça özellikle son 20 yılda engelli vatandaşlarımız, özel bireylerimiz için devletimizin çok güzel işler ortaya koyduğunu görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yıllardır kamu kurumları başta olmak üzere tüm işletmelerin engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun hale gelmesi için ciddi çalışmalar yürüttü ve önemli mesafeler kat ettik. Bu oldukça kıymetli. Yeterli mi? Elbette ki değil. Bütün sosyal alanlara inşallah özel bireylerimizin rahat bir şekilde ulaşımını sağlayabileceği sistemlere ulaşmaya devam ediyoruz."

        Kurumlarla ve farklı sosyal desteklerle özel bireylerin yanında olmaya devam ettiklerini ifade eden Karakaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yönlendirmesiyle bu zihinsel bariyerler de açıldı. Önceden özel vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz sokağa çıktığında biraz daha farklı bir bakış açısı oluyordu ama bu konuda insanların farkındalığı gelişti ve artık bireylerimiz çok daha rahat sokaklarda olabiliyor. Toplumsal hayatın içerisinde olabiliyor. Gerçekten önemli mesafeler kat ettik ve sizlerin duasıyla, desteğiyle inşallah çok daha güzel noktalara geleceğiz." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, "3 Aralık, bizlere engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan, onların haklarını, ihtiyaçlarını ve hayallerini gündeme taşıyan özel bir gündür. Bugün, engelleri değil azmi, başarıyı ve birlikte yaşamanın güzelliğini konuşmamız gereken bir gündür." dedi.

        Halk oyunları gösterisi, müzik ve şiir dinletisi ile devam eden programda ahşap kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

        Vali Karakaya, engelli ve yaşlı bireylerle "Bitlis'te Beş Minare" türküsünü seslendirdi.

        Programa Vali Karakaya'nın eşi Özlem Karakaya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve eşi Cumhuriyet Savcısı Feride Bingöl, Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Sefer Demir, kurum amirleri ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

