Bitlis'te projeleri kabul edilen öğrencilere teşekkür belgesi verildi

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci ve BEÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Behçet Kocaman da katıldı.

Elmastaş, üniversite olarak yenilikçi öğrenci projelerini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Öğrencilerin proje süreçlerine aktif katılımının üniversitenin bilimsel ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu belirten Elmastaş, destek almaya hak kazanan öğrenci ve akademisyenleri tebrik etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, düzenlenen programda öğrencilere belgelerini verdi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 5. Dönem başvuruları kapsamında projeleri kabul edilerek destek almaya hak kazanan öğrenci ve danışman akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.

