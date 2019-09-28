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Karınları acıkan Nemrut'un minik ayıları piknikçilerin sofrasına konuk oluyor

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan iki minik boz ayı yavrusu acıkan karınlarını doyurmak için bölgeye pikniğe gelen vatandaşların sofrasına konuk oluyor.

Karınları acıkan Nemrut'un minik ayıları piknikçilerin sofrasına konuk oluyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan iki minik boz ayı yavrusu acıkan karınlarını doyurmak için bölgeye pikniğe gelen vatandaşların sofrasına konuk oluyor.
Tavırları ve şirinlikleri ile adeta Nemrut Krater Gölü'nün maskotları haline gelen minik ayı yavruları, gezi ve piknik amaçlı krater gölüne gelen vatandaşlara sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor. Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan yavru boz ayılar son zamanlarda bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline gelmeye başladı. Dağda kamp veya piknik yapan vatandaşlar, beraberinde götürdükleri yiyecekleri ayılarla paylaşırken, sosyal medyada ayıların görüntüleri izleyen bazı doğa sever vatandaşlar ise hususi olarak aldıkları yiyecekleri götürüp ayılara kendi elleriyle yediriyor. Vatandaşlar kendi elleriyle karınlarını doyurdukları ayılar ise hallerinden bir hayli memnun görünüyor. Bazı vatandaşlar minik ayı yavruları ile olan sohbet ve muhabbeti bir hayli koyulaştırırken, zaman zaman ayılara nasihatlerde bulunmayı da ihmal etmiyor. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülere yansıyan sohbetlerin bazıları ise güldürüyor. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde kardeş 2 ayı yavrusuna bir vatandaşın insanlara yaklaşmaması gibi nasihatlerde bulunuyor. Görüntülerin devamında ise kardeş olan ve acıkan yavru ayılar, karınlarını doyurmak için başka bir alandaki piknikçilerin sofrasında misafir olduğu görülüyor. Bir yandan telefonları ile ayıları görüntüleyen vatandaşlar diğer yandan ise kendi elleri ile minik ayıları beslediği görülüyor.

BİTLİS

28 Eylül 2019 Cumartesi

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