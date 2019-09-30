Bitlis’in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Doğa Sevenler Derneği tarafından hazırlanan ve Ahlat Kaymakamlığı, Bilecik Valiliği ve Söğüt Kaymakamlığının desteklediği “Kayı Boyunun Ahlat'tan Söğüt'e Yolculuğu” projesi kapsamında gezi etkinlikleri düzenlenecek.

Kayı boyunun Ahlat'tan Söğüt'e yolculuğunun temsili olarak canlandırılacağı “Kayı Boyunun Ahlat'tan Söğüt'e Yolculuğu” isimli proje kapsamında Ahlat ve Söğüt arasında karşılıklı olarak 40’ar kişilik gruplarla gezi düzenlenecek. İlk gezi 47 Ekim tarihleri arasında Bilecik ve Söğüt’ten Ahlat ilçesine gerçekleşecek. İkinci gezi ise 1215 Ekim tarihleri arasında Ahlat ilçesinden Bilecik iline ve Söğüt ilçesine gerçekleşecek. Gezi etkinlikleri ile birlikte Ahlat ilçesinde Söğüt kültürü, Söğüt ilçesinde ise Ahlat kültürü tanıtılacak. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projenin bütçesi ise İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Proje Koordinatörü Zübeyr Ergezen, “Projeyle Ahlat ile Söğüt arasındaki kültürel bağın güçlendirilmesi, doğubatı arasında kültürel kaynaşmanın sağlanması, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanarak sosyal diyalogun kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca proje kapsamında tarihi alanlarda yapılan restorasyon ve mimari çalışmaların yerinde incelenip ilçemize uyarlanması, düzenlenecek kültürel ziyaretlerle elde edilen gezi raporlarının ve görsellerin basında yer almasıyla Ahlat ve Söğüt ilçelerinin tanıtımlarının sağlanması, Ahlat ve Söğüt için tarihi ve kültürel miras ortaklığı sebebiyle ortak proje faaliyetleri planlaması, Ahlat ve Söğüt odaklı turizm bölge turları düzenlenmesine katkı sağlanması, ileri bir tarihte ‘Ahlat ve Söğüt'te Ertuğrul Gazi’ temalı çalıştay düzenlenmesi hedeflenmektedir” dedi.

Zübeyr Ergezen, projenin hazırlanmasında ve onay aşamasında desteklerini esirgemeyen başta Bilecik Valisi Bilal Şentürk olmak üzere Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birim sorumlusu Necati Aktekin'e teşekkür etti.

BİTLİS 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:39

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