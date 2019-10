Başkan Tanğlay’dan yaşlılara ziyaret

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında kent merkezinde bulunan yaşlıları ziyaret etti.

Tanğlay, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” etkinlikleri kapsamında kent merkezinde bulunan yaşlıları ziyaret ederek, hayır dualarını aldı. 8 Ağustos Mahallesi’nde ikamet eden Zübeyde Aşut ve Guli Özdemir’i evlerinde ziyaret eden Tanğlay, yaşlıların toplumun değerleri olduğuna dikkat çekti. Tanğlay, “Yılların kazandırdığı tecrübe ve birikimin kıymetinin anlaşıldığı ve bunların yeni nesillere aktarıldığı özel bir dönem içerisindeyiz. Büyüklerimiz bizler için hazine, ulu çınar ve bilgelerdir. Yaşlılarımız bizlere her zaman birer güç ve bereket kaynağıdır. Büyüklere gerekli saygı ve hürmeti göstermek, inanç ve geleneklerin en önemli unsurlarından birisidir” dedi.

Kendilerine yapılan ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Tanğlay’a teşekkür eden Zübeyde Aşut ise, “Başkanımıza minnettarım. Her gün düzenli olarak iki öğün yemeğimizi veriyorlar. Her zaman belediye çalışanları ziyaretime gelerek hatırımı soruyorlar. Ben başkanın yaptığı iyilikleri hiçbir zaman unutamam. Allah razı olsun” diye konuştu.

