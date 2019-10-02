Bitlis'te PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS merkezindeki kırsal bölgede yapılan arazi aramasında teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze yakın bölgedeki kırsal alanda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. 'Şehit J.Bnb. Zafer AKKUŞ 2019-51' adı verilen operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında bugün bölgede yapılan arama tarama çalışmalarında, 650 kilogram ağırlığında farklı muhteviyatlarda gıda ürünü bulundu.

Araziye gizlenmiş olarak bulunan yaşam malzemeleri imha edilerken, bölgedeki operasyon sürdürülüyor.



BİTLİS 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:40

GÜNEŞ 06:01

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 18:02

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.