Ahlat’ta “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” uygulaması

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İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde de program düzenlendi.

Ahlat’ın Selçuklu Caddesi’nden uygulamaya katılan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat; kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yaya geçitlerinde sürücüleri bilgilendirdi. Kontroller sırasında araç sürücüleriyle sohbet eden ve kuralları hatırlatan Kaymakam Erat, sürücülere broşür dağıttı.

Düzenlenen programa Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül, İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası ve bazı kurum amirleri katıldı.

BİTLİS 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:40

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