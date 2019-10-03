Başkan Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Başkanlık makamında tüm muhtarların taleplerini dinleyen ve notlarını alan Başkan Tanğlay, belediye olarak hayata geçirdikleri çeşitli projelere ilişkin muhtarlarla istişarelerde bulunarak, çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Başkan Tanğlay, "Göreve geldiğimiz günden itibaren modern ve marka kent bir Bitlis için başlattığımız hizmet seferberliğinde muhtarlarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Hedefimiz, çalışmalarımızla örnek bir belediye olmak ve örnek hizmetleri gerçekleştirmek. Şehrimizin hangi bölgesinde ne eksik var biliyoruz ve çözüm yollarına hakim durumdayız. Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve teşkilatlarımızla hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız. İmkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak Bitlis’i 5 yıl içerisinde daha güzel bir yere getirmek için çalışacağız" dedi.

BİTLİS 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:41

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