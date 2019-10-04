Yavru boz ayıları kurduğu sofrada elleriyle besliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yavru boz ayıları kurduğu sofrada elleriyle besliyor

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Asım Araboğa isimli hayvan sever, Nemrut Dağı'nda yaşayan yavru boz ayıları kurduğu sofrada elleriyle besliyor.

Yavru boz ayıları kurduğu sofrada elleriyle besliyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan Asım Araboğa isimli hayvan sever, Nemrut Dağı’nda yaşayan yavru boz ayıları kurduğu sofrada elleriyle besliyor.
Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla birlikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan yavru boz ayılar ise, son zamanlarda bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline gelmeye başladı.
Ahlat ilçesinde yaşayan hayvan sever Asım Araboğa, sıklıkla gittiği Nemrut Dağı’nda yavru boz ayıları özenle besleyip, kış ayına hazırlıyor. Nemrut Dağı’nda yavru boz ayıların sıklıkla görüldüğü alanda yanında götürdüğü balık, armut, bal ve çeşitli yiyeceklerle sofra kuran Asım Araboğa, belli bir süre bekledikten sonra yanına gelen yavru ayıları yer sofrasında elleriyle besledi. Sıklıkla ayıları beslediği için güzel bir dostluk kurduğunu belirten Araboğa, yavru ayıları beslemekten mutluluk duyduğunu söyledi. Nemrut Dağı’nda ayıların beslenmesi için ve yağlanıp kışa hazırlanmaları için yeteri kadar besin maddesi bulunmadığını dile getiren Araboğa, bu yüzden sıklıkla hayvanları beslediğini ifade etti.

“Haftada bir gün yavru ayılar için gelip sofra kuruyorum”
Haftada bir gün yavru ayılar için sofra kurduğunu dile getiren Araboğa, “Bugün yine ayılarım geldiler. Onlara bol bol yiyecek getirdim, artık karınlarını doyururum. Buraya gelmeden önce yanlış yere gitmişler, orada kalabalık insanların içinde karınları aç oldukları için yiyecek bulamadı ve biraz saldırgan olmuşlar. Ama onları bulup sofraya yetiştirdim. Bol bol yiyecek var, artık karınlarını doyururlar. Yani bugün ayıların karnı doyacak. Haftada bir gün onlar için gelip sofra kuruyorum. Geldiklerinde bol bol karınlarını doyuruyorlar. Bugün en çok balık yiyorlar, demek ki en çok sevdikleri yiyecek balıkmış” dedi.
Hayvan sever Asım Araboğa, ayrıca yavru boz ayılara kendi elleriyle bal ve bisküvi yedirmeyi de ihmal etmiyor. Karınları iyice doyan yavru boz ayılar, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboluyorlar.

BİTLİS

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:42
  • GÜNEŞ 06:02
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’te hırsızlık operasyonu
YEREL HABERLER Bitlis’te hırsızlık operasyonu
Tatvan’da 45 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Tatvan’da 45 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi
Çiftlik evinde 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Çiftlik evinde 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ...
Ahlat’taki okullarda çalışacak 55 kişi kurayla belirlendi
YEREL HABERLER Ahlat’taki okullarda çalışacak 55 kişi kurayla ...
Sağlık personellerinden yaşlılara ziyaret
YEREL HABERLER Sağlık personellerinden yaşlılara ziyaret
BEÜ Rektörü Yardım, YÖKAK’ın toplantısına katıldı
YEREL HABERLER BEÜ Rektörü Yardım, YÖKAK’ın toplantısına katıldı
Başkan Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Tanğlay muhtarlarla bir araya geldi
Yavru ayılar, piknikçilerin ilgi odağı
YEREL HABERLER Yavru ayılar, piknikçilerin ilgi odağı
Tatvan’da yaya geçidi nöbeti uygulaması
YEREL HABERLER Tatvan’da yaya geçidi nöbeti uygulaması
Ahlat’ta “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” uygulaması
YEREL HABERLER Ahlat’ta “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” uygulaması
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Hizan’da ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ uygulaması
YEREL HABERLER Hizan’da ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ ...
Bitlis'te PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Bitlis’te 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te 650 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi
Güroymak’ta ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ uygulaması
YEREL HABERLER Güroymak’ta ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ ...
Vali Çağatay, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Çağatay, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Tanğlay’dan yaşlılara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Tanğlay’dan yaşlılara ziyaret
Bitlis’te eroin ve esrar operasyonu
YEREL HABERLER Bitlis’te eroin ve esrar operasyonu
Adilcevaz 25. Ceviz Festivali Ve Kültür Etkinlikleri düzenlenecek
YEREL HABERLER Adilcevaz 25. Ceviz Festivali Ve Kültür Etkinlikleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X