Cinayet hükümlüsü, 20 yıl sonra yakalandı

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BİTLİS´in Mutki ilçesinde, kasten adam öldürmek suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T., 20 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan ve hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan T.T.´yi yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 29 Aralık 1999'da Mutki ilçesinin Açıkalan köyünde meydana gelen kasten adam öldürme suçundan aranan T.T., Açıkalan-Meydan köy yolunda jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan T.T., çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine konuldu.



BİTLİS 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:43

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