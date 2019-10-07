Bitlis´te `nar´ üreticisinin yüzünü güldürdü

BİTLİS´te merkeze bağlı köylerde nar üretimi yapanlar verimden memnun olduklarını belirtti.

Bitlis merkeze bağlı Alaniçi ve çevresindeki 7 köyde nar üretimi yaparak geçimlerini sağlayan çiftçiler, bu yılki verimin iyi olduğunu söyledi. Geçen yıl istedikleri verimi alamayan köylüler, bu yıl beklentilerinin üzerinde verim aldıklarını belirtti. Çiftçi Ecevit Erken, bahçelerinde 4 çeşit nar üretimi yaptıklarını, bu yıl 700 bin ton ürün beklediklerini söyledi. Bekledikleri gelirin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu anlatan Erken, "Köyümüzde 35 hane var. Tamamına yakını nar üretimi yapıyor. Nar 4 liradan alıcı buluyor. Genellikle yol kenarlarında kurduğumuz tezgahlar ile çevre illere satıyoruz. Nar, köye yıllık 2 milyon TL getiri sağlıyor"dedi.



BİTLİS 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:44

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