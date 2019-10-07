Bitlis’te 78 gram eroin ele geçirildi

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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir şahsın yapılan üst aramasında 78 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Adilcevaz İlçesi Yol Kontrol noktasında bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. S.C. isimli şahsın yapılan üst aramasında 78 gram eroin maddesi ele geçirilirken, cumhuriyet başsavcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.

BİTLİS 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:44

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