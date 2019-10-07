(Özel) Bitlis’te korkutan fırtına Belde ve belde sakinleri toz bulutu arasında bir anda kayboldu

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde aniden etkili olan toz fırtınası zor anlar yaşattı.

Beldede öğle saatlerinden sonra yaşanan doğa olayı, hayatı adeta felç etti. Gökyüzünün aniden kararmaya başlamasıyla birlikte toz bulutu, belde ve belde kırsalında gezintiye çıkan bazı vatandaşları adeta yuttu. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaşların toz bulutuna yakalanmamak için telaş içerisinde yerleşim alanına doğru koştuğu görülüyor. Kısa sürede belde ve belde sakinlerinin toz bulutu içerisinde kaybolduğu olay kazasız şekilde atlatılırken, yaşanan toz fırtınası daha sonra yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı.

Olayın şokunu yaşayan vatandaşlardan Nafiz Tüzün, beldeye İstanbul'dan bir akraba düğünü için geldiğini belirterek, ilk defa böyle bir doğa olayı ile karşılaştığını ifade etti. Akrabalarıyla kısa bir yayla turuna çıkmak için yerleşim alanından uzaklaştıkları sırada bir anda kendilerini toz bulutunun içerisinde bulduklarını anlatan Nafiz Tüzün, "Her şey bir anda oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Gökyüzü bir anda karardı, kısa süre sonra da bize doğru hızla bir toz bulutu geldiğini fark ettik. Toz bulutunun bizi teğet geçeceğini beklerken, bir anda kendimizi içinde bulduk. Tozdan dolayı evin bile yolunu kaybettik. Kısa bir koşuşturmadan sonra toz bulutu dağılınca ancak kendimizi eve atabildik. Daha öncesinde böyle bir olaya hiç denk gelmemiştik. İlk defa böyle bir doğa olayına şahit olduk. Neyse ki bu olayı da kazasız belasız şekilde atlattık" dedi.

Toz fırtınası sırasında mahsur kalan vatandaşlardan Turgut Sancak ise olay esnasında kısa süreli bir panik yaşadıklarını ancak kazasız atlattıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

BİTLİS 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:44

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