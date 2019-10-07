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Bitlis'te trafik kazası: 6 yaralı

İHA

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesi kavşağında meydana geldi. Mehmet S.'nin (52) kullandığı 35 AR 6542 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araç içinde bulunan ve aynı aileden olan A.S., M.S., S.S., A.S. ve M.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BİTLİS

07 Ekim 2019 Pazartesi

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  • GÜNEŞ 06:05
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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