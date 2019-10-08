Bitlis´te uyuşturucu ve kaçak cep telefonuna 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS'te yol kontrol uygulamalarında 972 gram metamfetamin maddesi ile 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında şüpheli bir araç duruduruldu. Araç içindeki 2 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 972 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Yine ekiplerce durdurulan başka bir araçta yapılan aramalarda ise ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen çeşitli marka ve modellerde toplam 77 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



BİTLİS 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:45

GÜNEŞ 06:06

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:53

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.