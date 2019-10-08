Bitlis’te 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 77 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, durdurulan bir araç içerisindeki bir şüphelinin eşyaları üzerinde arama yapıldığı belirtilerek, “Aramada faturasını ibraz edemediği gümrük kaçağı olarak tabir edilen çeşitli marka ve modellerde toplam 77 adet akıllı cep telefonu ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

BİTLİS 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:45

GÜNEŞ 06:06

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:53

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.