KOSGEB heyetinden Tatvan’a ziyaret

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, beraberindeki heyetle Bitlis’in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TATSO) ziyaret eden Ahmet Akdağ ve beraberindeki KOSGEB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Öğüt, KOSGEB KOBİ Geliştirme Daire Başkanı Erdal Çınar ve KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, KOSGEB Muş İl Müdürü Kenan Mengen ve KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya'dan oluşan heyet, TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve TATSO Yönetim Kurulu ile meclis üyeleriyle bir araya gelip, düzenlenen toplantıya katıldılar. Düzenlenen toplantıda İşbirliği Güçbirliği Destek Programı, KOBİGEL ve innovasyon ile ilgili genel bilgilendirme yapıldı.

TATSO Başkanı Bilal Adabağ ise, heyet üyelerinden bölgeye özel projeler talebinde bulundu.

Oldukça verimli geçen toplantı kapsamında ayrıca ilçede faaliyet yürüten Kuzucular Marina yetkilisi tarafından yürütülen çalışma ve faaliyetlerle ilgili sunum ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

TATSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantının ardından, yine ilçede tekstil sektöründe faaliyet gösteren SMM Tekstil Atölyesi ziyaret edildi.

BİTLİS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:47

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