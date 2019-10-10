Ahlat, yeni otobüs terminaline kavuşuyor

Bitlis Ahlat Belediyesi tarafından yaptırılan yeni şehirler arası otobüs terminali inşaatı devam ediyor.

İlçenin Tunus Mahallesi’ndeki Devlet Bahçeli Bulvarı’nda yapımı devam eden terminal inşaatını inceleyen ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, 2 bin metrekare bina alanı olmak üzere toplamda 8 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan şehirler arası otobüs terminalinin ilçenin gelecek 50 yılına hitap edecek kapasitede olduğunu söyledi. Çoban, “Toplamda otogar alanımız 8 bin 500 metrekare, kapalı alanımız asma katla beraber takriben 2 bin metrekare. 12 adet peron sayımız var. Bu vesileyle de şehrin 50 yılına hitap edecek bir otobüs terminali yapıyoruz. Yer itibariyle şehirdeki bütün yükü hafifletecek, ama bir o kadar da turizme de insanlarımızın hayatına da rahatlatmaya vesile olacak, yolcu kapasitemizi de artıracak bir çalışmayı da ortaya koyuyor. Bu uzun yıllardır bir beklentiye cevap verecek. Şehir içinde bulunan çok dar ve bir o kadar da niteliksiz yapıyla aslında şehir trafiğini çok olumsuzluk oluşturan bir yerden bugün tam tersine hem şehir trafiğini rahatlatacak hem yolculuğumuzun rahatlığını sağlayacak bir çalışmaya dönüştürüyoruz. Artı şehir için dolmuş, minibüs faaliyetlerinin de çekeceğimiz bir alandan bahsediyoruz” dedi.



“Turizmin canlanmasına katkı sunacak”

Yeni otobüs terminalinin turizmin canlanmasına katkı sunacağının altını çizen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, “Otobüs terminalinin yanı başında da gençlik kampını inşa ediyoruz. Bu gençlik kampıyla beraber sürekli hareketliliğin meydana gelebileceği yeni bir cazibe alanından bahsediyoruz. Bir tarafta sahilimiz, bir taraftan insanlarımızın aktivitesini sağlayacağı bir alandan bahsediyoruz. Ben öyle ümit ediyorum ki bölgeye örnek teşkil edebilecek yeni bir inşai ve sınai faaliyette bulunuyoruz. Projemiz gayet nitelikli, böyle olunca hem Selçuklu mimarisiyle hem de çağdaş mimariyi aynı yerde buluşturduğumuz bir projedir. 2020 yılı Haziran ayında tamamlanarak halkımızın istifadesine sunacağız. İlçe halkımız her güzelliğe layıktır. Ahlat’ımız bu güzellikleri hak ediyor. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

BİTLİS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:47

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