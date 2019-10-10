Ahlat Kaymakamlığından Barış Pınarı Harekatı’na destek

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla 101 hatim okutacak.

Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklama, okutulan hatimlerin Cuma namazında yapılacak dua ile bağışlanacağı belirtildi. Açıklamada, “Kaymakamlığımız tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman ordumuza destek olmak amacıyla 101 hatim okutulacaktır. Kaymakamlığımız öncülüğünde ilçe müftülüğümüz bünyesinde okutulacak 101 hatim, Cuma namazında duası yapılmak suretiyle bağışlanacaktır” denildi.

BİTLİS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:08

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:50

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.