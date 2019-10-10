Tatvan'da altyapı çalışmaları

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçede başlatılan altyapı, asfalt ve parke yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından birçok mahallede devam eden çalışmaları Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz yerinde inceledi. Fatih, Kültür, Kale, Karşıyaka ve Bahçelievler mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Korkmaz, mahalle sakinleri ile de bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Yardımcısı Korkmaz, 7 mahallede altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Altyapısı tamamlanan mahallelerimizde başladığımız yol yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Daha önce asfalt ve parke görmeyen yollarımızı asfalt ve parke yaptık. Şu ana kadar ekiplerimiz Kale, Esentepe, Kültür ve Bahçelievler mahallelerinde 60 bin metrekarenin üzerinde yeni parke yol çalışması ile yine Bahçelievler, Karşıyaka, Cumhuriyet, Kültür ve Kale mahallelerinde 90 bin metrekarenin üzerinde asfalt yol yapım çalışması gerçekleştirdi” dedi.

Yapılan çalışmaların altyapı ile koordineli gittiğini belirten Başkan Yardımcısı Korkmaz, “Şu ana kadar fiziki olarak altyapı çalışmalarının yüzde ellisi tamamlanmış durumda. Yol yenileme çalışmalarımız da altyapının bittiği mahallelerde devam ediyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda sabırlı olmalarını istiyoruz. Allah’ın izni ile tüm mahalle ve sokaklarımızı yenileyerek halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

BİTLİS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:08

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:50

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.