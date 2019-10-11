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Başkan Çoban’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

İHA

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini belirterek, "Biz Barış Pınarı Harekatı'nı milletimizin ve devletimizin bekası olarak görüyoruz" dedi.

Başkan Çoban’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini belirterek, “Biz Barış Pınarı Harekatı’nı milletimizin ve devletimizin bekası olarak görüyoruz” dedi.
Fırat’ın doğusunda bulunan terör örgütlerine yönelik düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı’nı gazetecilere değerlendiren Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, “Aslında son 4050 yılımızda coğrafyamızda; ülkemizi ciddi anlamda yıpratmış, halkımızı paramparça etmeye göz dikmiş ve bütün batının da kiralık tüccarları ve silah tacirleri durumuna düşmüş bu terör örgütünün artık dayanılmaz bir sıkıntısı doğdu ve ülkemizde bu konuda ciddi anlamda zarar gördü. Bunun için de Barış Pınarı Hareketi’ni millet olarak, İslam alemi adına dualarımızla, bütün kuvvetimizle, bütün mevcudiyetimizle destekliyoruz. Bu vesileyle de 80 milyonun tek yürek bu konuda harekete geçtiğini de görüyoruz. İnşallah Cenabı Allah orada herhangi bir zarara uğramadan, kayıp vermeden bu zaferi elde etmemizi nasip eder. Bu koridor daha sonrada yerinden yurdundan ve evinden barkından olan Suriye vatandaşlarının huzur içinde yaşayacağı bir alana döner, bir daha da bu coğrafyada terör emelleri güdenler, İslam toplumları içerisinde vahşi cinayetler işleyecek mevcudiyetlerin imkanını verenler fırsat bulamazlar” dedi.

“Barış Pınarı Harekatı’nı milletimizin ve devletimizin bekası olarak görüyoruz”
Barış Pınarı Harekatı’nı milletin ve devletin bekası olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Çoban, “Konu sıradan bir terör operasyonu değildir. Bütün terör örgütlerinin ihya olduğu bir alanı ortadan kaldırma projesidir. Bu vesileyle de ordumuzdaki şecahati de görüyoruz. Kahraman Türk Ordusunun bu meselede bütün mevcudiyetini ortaya koyduğunu görüyoruz ve ordu millet şuuruyla bakıyoruz ki biz bu operasyonla Allah’ın izniyle bütün musibetleri coğrafyamızın, devletimizin ve vatanımızın üstünden atacağız. Kardeşliğimize, birliğimize, dirliğimize zarar veren ne varsa hayatımızdan söküp atacağız” diye konuştu.

“Ahlat’tan bin yıl önce çıkan ruhla bugünkü ruhu aynı görüyoruz”
“Türkiye, bütün İslam coğrafyasının ümidi bir devlettir.” diyen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu coğrafyaya ihanet tohumları serpenlerin, batının bu emperyalist kültürünün artık karşılık bulmaması için biz bütün kardeşlerimizle de Ortadoğu’yla da bu hareketi aynı zamanda bir kucaklaşma hareketi olarak görüyoruz, buluşma hareketi olarak da görüyoruz. Ahlat’tan bin yıl önceki başkentimizden, bin yıl önce çıkan ruhla bugünkü ruhu aynı görüyoruz. Allah mübarek etsin, zaferimiz kutlu olsun. Başta Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız olmak üzere tüm ordumuzun neferlerine dualarımızla destek veriyoruz, zafer diliyoruz. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

BİTLİS

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:48
  • GÜNEŞ 06:09
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:04
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