Yaralı Baykuş tedavi altına alındı

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Bitlis’te vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Baykuş, tedavi altına alındı.

Bitlis’te vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Baykuş, Bitlis Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

BİTLİS 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:49

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