23 yıl hapisle aranan firari, saklandığı evde yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS'te hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan T.G., jandarma komandolarının gerçekleştirdiği operasyonla, Mutki ilçesine bağlı Ballı köyünde saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan firari T.G.'nin Mutki ilçesine bağlı Ballı köyünde olduğunu belirledi. Bunun üzerine köye operasyon düzenleyen Jandarma Komando ekipleri, T.G.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen T.G. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



BİTLİS 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:42

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.