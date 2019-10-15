Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Bitlis polisinin 3 ilde düzenlediği terör operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda;

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile 15 Ekim 2019 tarihinde altı şüpheli ve adrese yönelik Bitlis ili Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde C.B., O.B., Ş.G., İ.Ö., F.A., S.O., isimli altı şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel içerikli dergi/gazete ve ajandanın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelede halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.

BİTLİS 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:52

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