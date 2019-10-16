Nihat Hatipoğlu Hizan’da

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Bitlis’in Hizan ilçesinde Nihat Hatipoğlu’nun katılımıyla söyleşi ve ilahi konseri düzenlendi.

Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Aile Destek Merkezi tarafından ilçe stadyumunda düzenlenen programa Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı Emrah Güneş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Hatipoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Programın sonunda Hatipoğlu ve Güneş’e, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu tarafından plaket takdim edildi.

BİTLİS 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:41

YATSI 18:57

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