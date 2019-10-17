Adilcevaz’da iki ayrı kütüphane

Ankara’dan Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara kitap ulaştıran Okuyacak Çocuklar Derneği, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde de iki ayrı okulda kütüphane kurdu.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde yeterli imkânı olmayan köy okullarına kitap yardımında bulunan Okuyacak Çocuklar Derneği, Adilcevaz ilçesinde bulunan Şehit Muhammed Bozarslan Ortaokulu ve Şehit Mehmet Ali Erçetin Ortaokuluna kütüphane kurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ve okul müdürü Hakkı Oğur, okuldaki öğrencilerle birlikte kütüphaneyi düzenledi. Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Ankara’da faaliyet gösteren Okuyacak Çocuklar Derneği Başkanı Ali Murat Karabağ, “Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Adilcevaz’da da iki ayrı kütüphane kurmamız ve o kütüphanede okuyacak çocukların çıkması beni çok mutlu edecektir. Çocuklarımıza kurmuş olduğumuz bu kütüphanelerden faydalanmalarını ve okumalarını tavsiye diyorum. Ayrıca değerli kitap bağışçımız Ali Rüzgar Karabağ, Merve Duran’a sonsuz teşekkür ederim” dedi.

BİTLİS 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:54

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