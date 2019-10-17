Ahlatlı öğrencilerden Mehmetçik’e destek

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’na katılan askerlere yaptıkları koreografiler, söyledikleri marş ve açtıkları dev Türk bayrağıyla destek verdi.

Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'na bir destek de Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ertuğrul Gazi ve Yunus Ensari ortaokullarından geldi. Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekâtı’na katılan askerlere destek ve moral için okul bahçesinde Türk bayrağı koreografisi yaptı.

Yunus Ensari Ortaokulu öğrencileri de, ‘1071 Sultan Alpaslan Otağı’nda yaptıkları kalp şeklinde koreografinin içinde dev Türk bayrağı ve “Barış Pınarı Harekâtı” yazılı pankart açtı. Öğrencilerin yaptığı güzel koreografiler havadan drone ile de görüntülendi. Öğrenciler, ayrıca çeşitli marşlar da söyleyerek operasyona katılan askerler için dua etti. Öğrenciler, etkinlik sonunda askerlerle birlikte uçurtma uçurarak güzel vakit geçirdi.

Yapılan etkinlikler hakkında konuşan öğrencilerden Makbule Reyyan Gültay, “Burada minik yüreklerin kalbine millet ve vatan sevgisini nakşetmek için toplandık. Burada hep beraber uçurtma uçuruyoruz. Burada en büyük amacımız ise Barış Pınarı Harekâtı’nı gerçekleştiren kahraman ordumuza destek olmak. Onların yanında olmaktır” dedi.

Cerensu Akolaş isimli öğrenci de, “Arkadaşlarımızla beraber Barış Pınarı Harekâtı’ndaki kahraman askerlerimiz için çok güzel bir koreografi oluşturduk, bayraklar açtık. Barış Pınarı yazan pankart açtık, kalp oluşturduk. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Onlar için her zaman dua ediyoruz” diye konuştu.

BİTLİS 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:54

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