Bitlis'te, teröristlerin sığınak ve depolarında ele geçirilenler imha edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bitlis'te, teröristlerin sığınak ve depolarında ele geçirilenler imha edildi

DHA

BİTLİS kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 5 sığınak ve 5 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi. 

BİTLİS kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 5 sığınak ve 5 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve depoların bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi. Aramatarama çalışmalarında, teröristlerin kullandığı 5 sığınak ve 5 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda ise yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Sığınak ve depolar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen yaşam malzemeleri de imha edildi. 

BİTLİS

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:54
  • GÜNEŞ 06:15
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlatlı öğrencilerden Mehmetçik’e destek
YEREL HABERLER Ahlatlı öğrencilerden Mehmetçik’e destek
Güroymak’ta yol uygulaması
YEREL HABERLER Güroymak’ta yol uygulaması
Bitlis’te terör operasyonu Tespit edilen 5 sığınak ve 5 depo imha edildi
YEREL HABERLER Bitlis’te terör operasyonu Tespit edilen 5 sığınak ve ...
Adilcevaz’da ‘Kadın Danışma Birimi’ kuruldu
YEREL HABERLER Adilcevaz’da ‘Kadın Danışma Birimi’ kuruldu
Adilcevaz’da iki ayrı kütüphane
YEREL HABERLER Adilcevaz’da iki ayrı kütüphane
Müdür Korkut’tan ‘kayıt dışı istihdam’ uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Korkut’tan ‘kayıt dışı istihdam’ uyarısı
Bitlis'ten 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması
YEREL HABERLER Bitlis'ten 'Barış Pınarı Harekatı'na destek ...
Bitlis’ten ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Bitlis’ten ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
Tatvan’dan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Tatvan’dan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
Nihat Hatipoğlu Hizan’da
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu Hizan’da
Bitlis merkezli terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli terör operasyonu: 6 gözaltı
Güroymak'ta tefeci operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Güroymak'ta tefeci operasyonu: 9 gözaltı
Bitlis’te tefecilik operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis’te tefecilik operasyonu: 9 gözaltı
Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
BEÜ, Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik Bürokratları Çalıştayı’na katıldı
YEREL HABERLER BEÜ, Yerel Medya Temsilcileri ve Güvenlik ...
23 yıl hapisle aranan firari, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER 23 yıl hapisle aranan firari, saklandığı evde ...
17 yıldır firari olan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 17 yıldır firari olan şahıs yakalandı
Bitlis’te ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı
Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X