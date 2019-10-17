Köy okulunda TÜBİTAK bilim fuarı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Karşıyaka Köyü Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Okulda düzenlenen programda, öğrencileri temel bilim alanlarında teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin tanıtımı yapıldı. Düzenlenen programa Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulun hazırlamış olduğu projeleri gezerek proje sorumlusu öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Tunahan Çil, öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip okul idarecilerinden okul hakkında bilgiler aldı.

Açıklamalarda bulunan İlçe Millî Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, “Çocuklarımız bize ait değerleri, bizim kültürümüzü, bizim tarihimizi ve sanatı ve gelecek adına değerleri bir araya getirdikleri projelerle bize sunumlar yaptılar. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması noktasında da bu projelerin, bu etkinliklerin önemli katkıları var. Bu projeler sayesinde öğrenciler kendilerini ifade edebiliyor. Özgür fikir ortaya çıkarabiliyor. Hiç ummadığımız yerlerde güzel projeler gelebiliyor. Geçen yıl ek olarak çıkan bilim fuarımızın bu yıl açılışı gerçekleşti. Bu projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

BİTLİS 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:54

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