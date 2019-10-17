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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van Gölü sahilinde temizlik çalışması

İHA

Van Gölü sahilinde temizlik çalışması

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki öğrenciler, Van Gölü sahilinde çöp topladı.
Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sahil şeridinde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde “temiz bir çevre için el ele”, “temiz insan temiz çevre”, “doğayı sev doğayı koru” pankartları taşıyarak çevre temizliği yaptı. Van Gölü ve çevre temizliği konusunda uyarılarda bulunan öğrenciler, sahilde topladıkları çöpleri poşetlere koyarak yolun kenarına bıraktı.
Öğrencilerin farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığı çöp toplama ve temizlik etkinliğine öğretmenlerle birlikte katılan Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, öğrencilerin duyarlılığına destek verdiklerini söyledi. Öğrencilerle birlikte etkinliğe katılan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fırat Sevinç, “Bilindiği gibi Van Gölü ve kıyılarımız bir hazine. Fakat, son yıllarda kıyılarımız ve Van Gölü aşırı derecede kirlenmektedir. Biz nasıl ki öncekilerden temiz bir çevre almayı arzu ettiysek, aynı şekilde bizden sonraki nesillerde temiz çevreyi hak ediyor. Bu manada çevre temizliği bilincini geliştirmek ve çevre temizliğine, kıyı temizliğine, su temizliğine dikkat çekmek amacıyla böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla sahillerimizi temizlemek için bugün burada bulunduk ve temizlik faaliyeti gerçekleştirdik. Gördüğünüz üzere, arkamızdaki manzara kıyılarımızın ve sularımızın ne kadar kirletildiğine dair bir ispattır, delildir” dedi.
Bedensel engelli vatandaşlar için daha önceden başlatmış oldukları tekerlekli sandalye için mavi kapak da topladıklarını ifade eden öğretmenlerden Yeliz Çelik ise, “Bedensel engelli vatandaşlar için öğrencilerimizle birlikte tekerlekli bir sandalye almak istiyoruz. Bugün yaptığımız çöp toplama etkinliğinde de öğrencilerimiz bize destek olarak yine mavi kapak topladı. Dışarıdan da bize katılmak isteyen herkesi davet ediyoruz” diye konuştu.
Lise öğrencilerinden Esmanur Aksu da, çöp toplamak için buraya geldiklerini söyleyerek, “Çünkü insanlar genellikle sulara çöp atıyorlar ve bu da canlıların yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Sadece su değil, hava ve çevre kirliliği de oluyor. Biz bu kirlilikleri önlemek amacıyla farkındalık oluşturmak için buraya gelip çöpleri topluyoruz. Herkese önerim var, herkes çevresini temiz tutsun diyorum. Çünkü çevreyi kirlettikçe bütün insanlarının yaşamını, canlıların yaşamını etkiliyoruz. Bu ortamı kirletirsek hem kendimizi, hem de öbür canlılara zarar vermiş oluyoruz. Bunun için herkes çevresini temiz tutsun diyorum” şeklinde konuştu.

BİTLİS

17 Ekim 2019 Perşembe

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