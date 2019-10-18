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Bitlis İl Genel Meclisinden Mehmetçik’e tam destek

İHA

Bitlis İl Genel Meclisi üyeleri, oy birliği ile kabul edilen oturumda 'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı vererek destek oldular.

Bitlis İl Genel Meclisinden Mehmetçik’e tam destek

Bitlis İl Genel Meclisi üyeleri, oy birliği ile kabul edilen oturumda ‘Barış Pınarı Harekatı’na asker selamı vererek destek oldular.
İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç ve diğer meclis üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi. Meclis Başkanı Kinç ve meclis üyeleri, tek gündem maddesi olan ‘Barış Pınarı Harekatı’ için toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan oturum, daha sonra Meclis Başkanı Kinç’in ‘Barış Pınarı Harekatı’nı destekleyen bildiriyi okumasıyla devam etti. Kinç, “Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da ‘Barış Pınarı Harekâtı’ oluşturmaktadır” diye konuştu.
Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşandığını hatırlatan Kinç, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalarda özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı, bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır.”
İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, oy birliği ile kabul edilen meclis üyelerinin oturum ücretlerini ise Mehmetçik Vakfına bağışladıklarını söyledi.

BİTLİS

18 Ekim 2019 Cuma

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