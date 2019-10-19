Güroymak’ta amatör spor haftası etkinlikleri başladı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ‘Amatör Spor Haftası’ ve 29 ‘Ekim Cumhuriyet Bayramı’ nedeniyle gençlik turnuvaları tüm lise ve ortaokulların katılımıyla başladı.

İlçe Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar, Güroymak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde düzenlenen programa katıldı. İlçe Gençlik Spor Stadında yapılan, liseler arası, 100 metre kızerkek, 400 metre kızerkek bayrak koşusu, 800 metre kızerkek, bin 500 metre kızerkek atletizm koşusunun start düdüğü ve ortaokullar arası futbol turnuvasının başlangıç vuruşunu yapan Kaymakam Sancaktutar turnuvaları başlatmış oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri ülke genelinde olduğu gibi Güroymak'ta da gerçekleştiriliyor. Amatör Spor Haftası'nda Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güroymak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün, Amatör Spor Haftası ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gençlik turnuvaları adıyla tüm lise ve ortaokulların katılımıyla, atletizm ve futbol turnuvaları başladı.

Dereceye girenlerin kupa ve ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda takdim edileceği bildirilirken, Amatör Spor Haftası etkinlikleri Güroymak Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün spor salonunda düzenlediği spor faaliyetleri ile devam ediyor.

BİTLİS 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:56

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