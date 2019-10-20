Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde, daralı ağırlığı 431.69 gram gelen metamfetamin ve kullanıma hazır vaziyette 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisindeki 3 şüpheli şahsın ise gözaltına alındı” denildi.

BİTLİS 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:57

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